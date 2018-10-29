В ноябре свое десятилетие отметит популярная вампирская сага «Сумерки», а между тем, мало кто знает, что изначально романтичная молодежная драма задумывалась как динамичный триллер с агентами ЦРУ, а Белла должна была быть звездой школы, спортсменкой, красавицей, ну разве что не комсомолкой.

Режиссер первой серии франшизы Кэтрин Хардвик рассказала, что изначальный вариант сценария много раз дорабатывали и переписывали, вносилось столько правок, что в результате он совершенно был не похож на роман Стефани Майер, и ни одна из студий не желала приступать к съемкам. Поэтому в Paramount приняли решение начинать работу с нуля, пишет издание "СПИД-Инфо".

В предыдущем сценарии франшизы также предполагалось присутствие агентов ЦРУ, гонки за вампирами на гидроциклах и лихо закрученный сюжет. Хорошо, что у создателей хватило ума отказаться от задуманного. Как отметила Хардвик, изначально героиню «Сумерек» Беллу представляли крутой школьницей, звездой легкой атлетики, а не обычной девушкой. Авторам казалось, что так их экранная героиня завоюет больше зрительских симпатий, но они ошибались. Именно «обычность» героини саги и сделала ее столь притягательной.