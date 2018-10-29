Взрослая дочь музыканта Игоря Николаева Юлия считает певицу Наташу Королёву, бывшую жену папы, своей "Богом названной мамой". У Николаева две дочери. 27 октября Юлии Николаевой исполнилось 40 лет.

До сих пор она для своего знаменитого папы "малыш". "27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, моё солнышко Юлечка! Сегодня твой день, малыш, будь счастлива", - написал поздравление отец взрослой дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев (@igor_nikolaev_music)26 Окт 2018 в 7:46 PDT

Поздравила Юлю с днем рождения и Наташа Королёва. Наташа тоже написала пожелания в соцсети, написала, что в этом возрасте жизнь на самом деле только начинается. Юлия Николаева, которая живет и работает в США, трогательно ответила бывшей супруге отца.

Дочь Николаева обратилась к Наташе как к "Богом названной маме" и написала: "Наташенька, пожалуйста, знай, что я очень тебя люблю! Ты была, есть и будешь моей семьей! Если я чем-то могу тебе помочь, то я всегда здесь (ты знаешь где)!".

Мудрые женщины окружают Игоря Николаева. Юлия Николаева - жена и мама младшей дочки музыканта, тоже поздравила дочь Игоря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)27 Окт 2018 в 3:18 PDT



"Ты наше солнышко, наша радость, наша гордость, наша опора и надежда..., а также добрый, душевный Человечек, преданная подруга, талантливая личность, которая сама пишет замечательные песни для себя и для других!

Я хочу пожелать тебе Счастья и здоровья прежде всего, успехов и удачи в твоей работе, встретить ещё любовь всей твоей жизни и выйти за него замуж, стать мамой, если захочется и, конечно, не бояться мечтать, творить, писать и радоваться каждому дню!", - пожелала супруга Николаева, подарившая ему дочь Веронику.

"Я очень люблю тебя", - призналась Юлия Николаева - жена.