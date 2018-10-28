СМИ подсчитали, сколько Сергей Зверев задолжал за коммуналку

Сергей Зверев засветился на сайте Федеральной службы судебных приставов. Оказывается, "суперзвезда" в долгах, как в шелках: не платит квартплату и транспортный налог на элитную иномарку. Он задолжал более 110 260 рублей.

При этом сам артист все отрицает.

Судя по информации на сайте, Зверев за жилплощадь и «коммуналку» должен около 45 тысяч рублей и почти 24 тысячи рублей. Транспортный налог составляет 10 тысяч рублей, включая пени на 11,5 тысяч рублей и почти на 21 тысячу рублей.

Помощница Зверева Светлана пояснила, что транспортный налог начисляется неправомерно. Элитную иномарку Porsche Cayenne C певец продал еще в 2012 году. А налог из года в года продолжают начислять, сообщает "МК".

За квартиру платежи производятся действительно нерегулярно, призналась помощница модельера, ссылаясь на большую занятость. Однако Светлана уточнила, что в настоящий момент все задолженности погашены. Так что "звезда в шоке".