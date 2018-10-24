Джонни Деппа выгонят из «Пиратов Карибского моря»?
24 октября 2018, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Киностудия Disney ведет переговоры со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником по перезапуску приключенческой франшизы "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает портал Deadline.
Поклонники серии кинофильмов отмечают, что желание создателей вполне объяснимо, ведь киносага за 14 лет собрала в мировом прокате порядка 4,5 миллиарда долларов.
При этом отмечается, что актер, сыгравший в оригинальных фильмах роль капитана Джека Воробья - Джонни Депп - предположительно, участия в съемках принимать не будет.
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