Джонни Деппа выгонят из «Пиратов Карибского моря»?

Киностудия Disney ведет переговоры со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником по перезапуску приключенческой франшизы "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает портал Deadline.

Поклонники серии кинофильмов отмечают, что желание создателей вполне объяснимо, ведь киносага за 14 лет собрала в мировом прокате порядка 4,5 миллиарда долларов.

При этом отмечается, что актер, сыгравший в оригинальных фильмах роль капитана Джека Воробья - Джонни Депп - предположительно, участия в съемках принимать не будет.