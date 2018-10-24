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Известный продюсер заявила, что у Бузовой нет голоса

24 октября 2018, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Известный продюсер заявила, что у Бузовой нет голоса
фото: globallookpress.com

Известный российский продюсер Лина Арифулина, которая успешно работала на проекте "Фабрика звезд", раскритиковала Ольгу Бузову. По ее мнению, у популярной певицы и телеведущей абсолютно нет голоса.

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Арифулина убеждена, что в российском шоу-бизнесе есть интересные новые персонажи, однако их очень мало. Лина также коснулась творчества Ольги Бузовой, у которой, как она утверждает, плохой вокал. При этом продюсер похвалила команду артистки, которая успешно и эффективно ее продвигает, передает "СтарХит".

Лина Арифулина подчеркнула, что Бузова начала "плыть по течению" после громкой истории с разводом, а впоследствии Ольге удалось закрепиться на сцене.

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