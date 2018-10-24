60-летняя жена Юдашкина выглядит в молодежном наряде, как юная девушка
24 октября 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
60-летняя супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина удивила поклонников своим прекрасным внешним видом. Марина Юдашкина в молодежном наряде похожа на юную стильную девушку.
Жена кутюрье, которая уже дважды стала бабушкой, очень следит за собой и всегда выбирает эффектные наряды. На сей раз Марина решила продемонстрировать повседневный комплект, состоящий из простых джинсов, футболки и косухи. Образ женщина дополнила модными очками, передает teleprogramma.pro. Все это подчеркнуло ее стройность и моложавость.
Подписчики Юдашкиной считают, что ее супругу очень повезло, ведь женщина очень старается, чтобы сохранить свою молодость и красоту. Поклонники также отметили, что во внешнем виде Марины нет ничего лишнего, а это демонстрирует ее безупречный вкус.
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