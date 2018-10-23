Толкалиной и Кончаловскому пришлось воссоединиться

Актрисе Любови Толкалиной и режиссеру Егору Кончаловскому пришлось воссоединиться. Бывшие гражданские супруги, родители красавицы-дочки Марии воссоединились ради ребенка. 17-летняя Маша стала участницей бала дебютанток. Кончаловский показал фото детей и сравнил сына с дочерью

Актриса и режиссер пришли поддержать любимую дочь, - сообщает teleprogramma.pro. Традиционный Бал дебютанток состоялся 22 октября в Колонном зале московского Дома союзов.

Толкалина и Кончаловский официально брак не оформляли. Режиссер так и не довел маму единственной дочки до ЗАГСа. О расставании объявила Любовь. Их расставание было непростым. О Любе Кончаловский даже сказал: "Какая она была жена… да никакая! Стирала стиральная машинка, с работы ждал ее я, а не она меня, есть почти не готовила". Вскоре Егор Кончаловский нашел новую любовь. Юрист Мария родила Кончаловскому сына Тимура.