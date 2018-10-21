Певица МакSим вернулась к поклонникам после тяжелой болезни
21 октября 2018, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]
В начале этого года певица MакSим сообщила поклонникам о том, что уходит в творческий отпуск из-за проблем со здоровьем. Сейчас артистка вернулась в новом образе и рассказала о том, что произошло.
Оказывается, врачи диагностировали исполнительнице проблемы с сосудами головного мозга и посоветовали сделать перерыв. Все это время поклонники подбадривали свою любимицу и ждали ее возвращения.
И вот, наконец, девушка порадовала своих фанов, вновь появившись на сцене. Зрителей очень порадовал вполне здоровыйи цветущий вид MакSим, а также ее новый образ: отныне она - пепельная блондинка.
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