Певица МакSим вернулась к поклонникам после тяжелой болезни

В начале этого года певица MакSим сообщила поклонникам о том, что уходит в творческий отпуск из-за проблем со здоровьем. Сейчас артистка вернулась в новом образе и рассказала о том, что произошло.

Оказывается, врачи диагностировали исполнительнице проблемы с сосудами головного мозга и посоветовали сделать перерыв. Все это время поклонники подбадривали свою любимицу и ждали ее возвращения.

И вот, наконец, девушка порадовала своих фанов, вновь появившись на сцене. Зрителей очень порадовал вполне здоровыйи цветущий вид MакSим, а также ее новый образ: отныне она - пепельная блондинка.