Собчак опубликовала видео с сыном
21 октября 2018, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак опубликовала видеозапись на которой ее сын Платон смотрит на фотографию родительницы и, обращаясь к ней, говорит: «Мама, поцелуй!». В свои полтора года Платон уже неплохо разговаривает.
Поклонники Собчак в восторге. "Сладкий мальчик!!! Можно пересматривать 300 000 раз с улыбкой на лице!", "Мальчик - мамино счастье!", "Хороший мальчуган!", - пишут в комментариях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес