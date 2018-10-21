Собчак опубликовала видео с сыном

Ксения Собчак опубликовала видеозапись на которой ее сын Платон смотрит на фотографию родительницы и, обращаясь к ней, говорит: «Мама, поцелуй!». В свои полтора года Платон уже неплохо разговаривает.

Поклонники Собчак в восторге. "Сладкий мальчик!!! Можно пересматривать 300 000 раз с улыбкой на лице!", "Мальчик - мамино счастье!", "Хороший мальчуган!", - пишут в комментариях.