Собчак удивила попыткой сыграть на рояле Бетховена

Телеведущая, бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак удивила своих поклонников попыткой сыграть на фортепиано Бетховена. Собчак опубликовала в Инстаграм видео, как она эмоционально исполняет отрывок из произведения знаменитого композитора.

Вероятно, дочь мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой в детстве училась музыке. Но сейчас Ксения не часто садится за инструмент. Она смутилась, быстро сбившись, и это заметно на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)20 Окт 2018 в 12:37 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)20 Окт 2018 в 12:37 PDT

Подписчики заметили, как необычайно мила была Ксения в этот момент и одна поклонница написала комплимент: "Ксения, какая Вы непосредственная и нежная девушка! Я вас люблю за естество. Все роли вашей жизни Вам к лицу и причём очень органично вы в них вписывались всегда!)) Все прошлые роли на отлично, настоящие на браво! Основную будем ждать". "Там ноту си надо было взять , и все бы получилось", - подсказали Собчак знатоки.