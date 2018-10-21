Собчак удивила попыткой сыграть на рояле Бетховена
21 октября 2018, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая, бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак удивила своих поклонников попыткой сыграть на фортепиано Бетховена. Собчак опубликовала в Инстаграм видео, как она эмоционально исполняет отрывок из произведения знаменитого композитора.
Вероятно, дочь мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой в детстве училась музыке. Но сейчас Ксения не часто садится за инструмент. Она смутилась, быстро сбившись, и это заметно на видео.
Подписчики заметили, как необычайно мила была Ксения в этот момент и одна поклонница написала комплимент: "Ксения, какая Вы непосредственная и нежная девушка! Я вас люблю за естество. Все роли вашей жизни Вам к лицу и причём очень органично вы в них вписывались всегда!)) Все прошлые роли на отлично, настоящие на браво! Основную будем ждать". "Там ноту си надо было взять , и все бы получилось", - подсказали Собчак знатоки.
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