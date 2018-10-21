Юлия Меньшова опубликовала редкое семейное фото с мамой и дочкой

Актриса и телеведуща Юлия Меньшова показала в сети редкое семейное фото. Свои фото дочь обладателя "Оскара" за фильм "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова выкладывает довольно часто, а вот мамы и дочки - редкий случай.

Семейство Меньшовым посетило выставку художника Куинджи, и Юлия сделала селфи с мамой Верой Алентовой и дочерью Таисией Гординой.

В Москве осень в этом году необыкновенно красивая. "Девичник в цветах осени!!!", - подписала фото женской компании Меньшова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)20 Окт 2018 в 11:25 PDT

"Три красавицы！", "Юля , Мама стройная девушка, какая умница ! Молодцы девочки!", "Юля, как достойно ведёт себя по жизни Алентова: никаких тусовок, скандалов, сплетен. А ведь звезда!!!!", "Юлечка, вы замечательны, как всегда. Ваши мама и дочь очаровательны. От всей души желаю всем вам здоровья и прочного барьера от всякого негатива", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, в картине "Москва слезам не верит" Меньшов снял свою жену Веру Алентову в главной роли.