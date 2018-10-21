Юлия Меньшова опубликовала редкое семейное фото с мамой и дочкой
21 октября 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса и телеведуща Юлия Меньшова показала в сети редкое семейное фото. Свои фото дочь обладателя "Оскара" за фильм "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова выкладывает довольно часто, а вот мамы и дочки - редкий случай.
Семейство Меньшовым посетило выставку художника Куинджи, и Юлия сделала селфи с мамой Верой Алентовой и дочерью Таисией Гординой.
В Москве осень в этом году необыкновенно красивая. "Девичник в цветах осени!!!", - подписала фото женской компании Меньшова.
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"Три красавицы！", "Юля , Мама стройная девушка, какая умница ! Молодцы девочки!", "Юля, как достойно ведёт себя по жизни Алентова: никаких тусовок, скандалов, сплетен. А ведь звезда!!!!", "Юлечка, вы замечательны, как всегда. Ваши мама и дочь очаровательны. От всей души желаю всем вам здоровья и прочного барьера от всякого негатива", - пишут в комментариях к фото.
Напомним, в картине "Москва слезам не верит" Меньшов снял свою жену Веру Алентову в главной роли.
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