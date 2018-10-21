Телесваха Роза Сябитова завершила строительство загородного дома и опубликовала фотографии из "родового гнезда". Теперь собакам известной российской свахи настало раздолье. У Розы большой пес Арчи, и две небольшие собачки - Шерлок и шитц Терри.

Сябитова опубликовала в Инстаграм фото, как она около камина примостилась рядышком с Арчи на лежанке, подаренной домашнему любимцу.

"Холодным осенним вечером, так приятно разделить с другом лежанку у теплого камина! И не важно, что лежанку подарили другу, а ты, вроде как, и напросился", - поделилась звездная сваха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)18 Окт 2018 в 2:54 PDT

Роза Сябитова обустроила "родовое гнездо" за короткие сроки. На большом участке у Сябитовой построены основной дом, домик для гостей, баня, в которой можно проводить спа-процедуры и павильон. Новоселье Роза Сябитова отмечала с размахом.