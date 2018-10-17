Певица Леди Гага выходит замуж
17 октября 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известная певица Леди Гага накануне сообщила своим поклонникам радостную новость. Согласно последней информации, 32-летняя артистка в скором времени выйдет замуж за своего возлюбленного.
В рамках церемонии вручения премии ELLE Women in Hollywood в Лос-Анджелесе Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы) подтвердила, что является невестой 49-летнего агента Кристиана Карино. Как сообщает NME, Леди Гага в ходе своей речи выразила благодарность близким за заботу и назвала мужчину "женихом".
Отметим, что Карино и Джерманотта встречаются с начала прошлого года. В течение долгого времени они скрывали романтические отношения от журналистов.
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