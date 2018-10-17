Певица Леди Гага выходит замуж

Всемирно известная певица Леди Гага накануне сообщила своим поклонникам радостную новость. Согласно последней информации, 32-летняя артистка в скором времени выйдет замуж за своего возлюбленного.

В рамках церемонии вручения премии ELLE Women in Hollywood в Лос-Анджелесе Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы) подтвердила, что является невестой 49-летнего агента Кристиана Карино. Как сообщает NME, Леди Гага в ходе своей речи выразила благодарность близким за заботу и назвала мужчину "женихом".

Отметим, что Карино и Джерманотта встречаются с начала прошлого года. В течение долгого времени они скрывали романтические отношения от журналистов.