Семья Кейт Миддлтон празднует рождение малыша

Младшая сестра герцогини Кембриджской, 35-летняя Пиппа Миддлтон родила первенца. Представитель семьи Миддлтон подтвердил во вторник, 16 октября, рождение племянника Кейт Миддлтон.

Мальчик, имя которого пока не называется, появился на свет в минувший понедельник. При рождении ребенок весил около 3.9 кг, в настоящий момент он и его мать чувствуют себя хорошо.

Пиппа Миддлтон замужем за Джеймсом Мэттьюсом, свадьба состоялась весной 2017 года. Скрывать свою беременность счастливая новоиспеченная мама перестала в июле 2018-го.