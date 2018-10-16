Семья Кейт Миддлтон празднует рождение малыша
16 октября 2018, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
Младшая сестра герцогини Кембриджской, 35-летняя Пиппа Миддлтон родила первенца. Представитель семьи Миддлтон подтвердил во вторник, 16 октября, рождение племянника Кейт Миддлтон.
Мальчик, имя которого пока не называется, появился на свет в минувший понедельник. При рождении ребенок весил около 3.9 кг, в настоящий момент он и его мать чувствуют себя хорошо.
Пиппа Миддлтон замужем за Джеймсом Мэттьюсом, свадьба состоялась весной 2017 года. Скрывать свою беременность счастливая новоиспеченная мама перестала в июле 2018-го.
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