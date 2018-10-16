Что делят Денис и Дарья Глушаковы?

В Никулинском суде Москвы идет скандальный бракоразводный процесс. Имущество и детей делят экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков и его супруга Дарья.

Она хочет, чтобы дети остались жить с ней. Денис же настаивает на своем опекунстве над дочерьми. Также футболист намерен получать от бывшей возлюбленной алименты, сообщает информационно - аналитический портал mir24.tv.

«Он стал выводить деньги с совместных счетов, совместно нажитые средства. Нам стало об этом известно, и мы заявили ходатайство о наложение ареста на счета. Суд его удовлетворил», – рассказал адвокат Дарьи Сергей Жорин.