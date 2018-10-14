Телеведущая Татьяна Арно удивила двумя редкими фото

Телеведущая, журналистка Татьяна Арно удивила двумя редкими фотографиями из семейного архива.

Арно опубликовала свое фото, на котором она запечатлена в возрасте 15 лет в 1996 году.

Теледива присоединилась к компании знаменитостей, вспоминающих в социальных сетях лихие 90-е. Татьяна Арно не скрывает свой возраст. Поклонники 37-летней телеведущей заметили, что она вообще не изменилась.

Арно в юности носила коротенькие платьишки. У нее шикарные стройные ноги. Разместив свое фото, Татьяна описала приметы 90-х, которые остались в ее памяти."Колготки с отливом, мини платье, красная помада, фенечка на шее. На двери желтый пакет с напечатанными фотографиями Kodak. Детская энциклопедия на заднем плане". Татьяна Арно сфотографирована дома, в комнате, на фоне стенки. За такой мебелью тогда приходилось "писаться". Поставить в зале стенку мечтали многие советские семьи. "Интерьер зачёт )", - заметила в комментариях и рассмотрели "снежинки на шкафу".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Т А Т Ь Я Н А А Р Н О (@arnosha)1 Окт 2018 в 1:16 PDT

А еще Татьяна Арно опубликовала фотографию своих папы и мамы.

Счастливая Арно сообщила, что ее родители вместе уже почти полвека, точнее - 48 лет.

"Когда мама с папой вместе 48 лет. Как здорово организовать маленькие каникулы и побыть маленькой рядом с ними", - призналась Татьяна. Разглядывая фото родителей Тани, можно понять, в кого она такая красавица. Мама Ольга Николаевна и папа Виктор Степанович Татьяны выглядят очень молодо. Возможно, их секрет молодости - семейной счастье, крепкая семья.

Напомним, Татьяна Арно (Шешукова) получила популярность и любовь телезрителей, когда вела программу "Розыгрыш" с Валдисом Пельшем. Арно - девичья фамилия мамы Татьяны. У Татьяны есть старшая сестра 47-летняя Юлия.