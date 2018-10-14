Внук Аллы Пугачевой: "Я добивался жену два года"
14 октября 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в передаче "Секрет на миллион" поделился подробностями своей семейной жизни. Он рассказал, что с будущей супругой познакомился еще в детские годы.
Напомним, Никита стал первой любовью Алены Красновой, которая затем превратилась в законный брак. Летом прошлого года пара сыграла свадьбу спустя четыре года отношений.
Романтическая связь возникла между молодыми людьми, когда Алене было всего 17 лет. Интимных отношений со своей подругой Преснякову-младшему пришлось ожидать два года.
"Я ждал, пока она не сказала мне, что сама готова", - признался Никита. Пара даже распалась на полгода. На этот период у звездного внука появилась другая, но "это было не то".
Однако, по словам Никиты, он обладает большой силой воли, и ставя перед собой цель, непременно ее достигает. Будущую супругу он добился: "Все было романтично и нежно".
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