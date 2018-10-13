Видео, как Панин прокатил дочку на Gelandewagen по пешеходной зоне Саратова

Скандально известный актер Алексей Панин на Gelandewagen проехался по пешеходной улице, полной людей, в Саратове. Видеоролик он выложил в "Сторис" на своей странице в Instagram.

"Чисто по-саратовски! По пешеходной улице!" - звучит голос за кадром Алексея Панина. "Папа! Нас же посадят!" - пугается детский голос.

"По-любому!" - выносит вердикт голос молодой женщины.

Актер сейчас находится в Саратове на съемках.