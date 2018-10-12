Фото Эвелины Хромченко с молодым мужчиной стало хитом в сети

Фото телеведущей, непревзойденного эксперта моды Эвелины Хромченко с молодым бородатым мужчиной стало хитом в сети. Ведущая телепрограммы, в которой стилисты переодевают дам и мужчин в модные наряды, опубликовала фото в Instagram c высоким красавцем. Эвелина прижалась к мужчине, а он деликатно приобнял ее.

Если не знать, что у Хромченко есть взрослый сын, вполне можно предположить, что телеведущая закрутила роман. Многие ее подписчики так и подумали: "Насколько же борода меняет человека !!! Эвелина, приняла вашего сына за супруга", "Да, на фото Вы будто с Вашим бойфрендом;)))".

Хорошо, что во избежание лишних вопросов, предположений и сплетен Хромченко привела диалог с сынулей: " Сынок, бороду сбрей! Тебе 22, но кто ж догадается?! Ты меня дискредитируешь.

- А ты роди себе еще кого-нибудь и отстань от моей бороды. И перестань всем говорить, что я студент: я уже в аспирантуру поступаю".

22-летний Артемий с бородой и его 47-летняя мама-красавица, знатный эксперт в сфере моды, выглядят как ровесники.