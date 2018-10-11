Самые оригинальные предложения руки и сердца

Во вторник, 9 октября, известная актриса театра и кино поделилась в своем instagram-аккаунте информацией о том, что Руслан Панов сделал ей предложение сразу после спектакля.

Сделал предложение жених на сцене театра «Булгаковский дом» на глазах у многочисленных свидетелей сразу после премьеры, в которой актриса Шпица сыграла Джульетту.









Так что ещё одна звёздная пара будет занята подготовкой к свадьбе в ближайшее время. Но, прежде чем идти под венец и произносить клятвы, влюбленные кавалеры делают своим дамам (не обязательно популярным дивам шоу-бизнеса) предложение. Этого дня любая девушка вероятно ждёт даже больше, чем само торжество.

Давайте посмотрим, как это делают самые знаменитые люди. На предложение руки и сердца они порой тратят миллионы, придумывают самые невероятные трюки, устраивая настоящее шоу, и все для того, чтобы навсегда запомнить этот долгожданный момент. Да и вообще, почему бы не сделать предложение так, что потом весь мир завидовать будет?

Шелест сделали предложение под звон колоколов

Телеведущую и ее избранника, клипмейкера Алексея Тишкина долгие годы устраивал гражданский брак. 10-летие совместной жизни они решили отметить в Дублине. Именно там Алексей и сделал Ольге предложение. Кольцо из платины с большим бриллиантом пришлось вывозить контрабандой в чемодане, среди вещей — чтобы не декларировать в аэропорту и не испортить сюрприз.









«Я ничего не заподозрила, — вспоминает Ольга. — Мы гуляем по Дублину, Алексей приводит меня к собору Святого Патрика и вдруг говорит: «Встань вот здесь». Я думала, что он будет меня фотографировать. Тут начинают звонить колокола, и вдруг — бац, Алеша опускается на колено, протягивает мне коробочку с кольцом и спрашивает: «Ольга Шелест, ты выйдешь за меня?» Разумеется, сказала «да», и мы под колокольный звон стали обниматься и целоваться…» Свадьбу влюбленные сыграли только через несколько лет, в 2014 году. Сейчас супруги уже воспитывают двух дочерей с необычными именами — Муза и Айрис.



Летучая получила предложение в горах

Бизнесмен Юрий Анашенков выбрал самую правильную дату, чтобы сделать предложение — 14 февраля, День влюбленных. Зная, как телеведущая обожает путешествия и горные лыжи, Юрий пригласил ее отметить праздник на курорт Роза Хутор в Сочи. И постарался, чтобы предложение руки и сердца прозвучало в очень романтичной обстановке. На рассвете они вдвоем поднялись на гору, и когда солнце залило окрестности, Юрий опустился на колено и протянул коробочку с кольцом... Свадьбу влюбленные сыграли через полгода после помолвки на греческом острове Санторини.











Траньков вынырнул с кольцом из бассейна

Максим Траньков и Татьяна Волосожар были знакомы много лет. В 2010-м они впервые вышли вместе на лед, и с тех пор завоевали множество наград, стали олимпийскими чемпионами. Дружба переросла в любовь... Максим знал, что Татьяна очень серьезно относится к церемонии предложения руки и сердца, поэтому решил обставить ее по полной программе. «Мы уехали отдыхать на Бали, и там я все подготовил.









Решил, что это произойдет в новогоднюю ночь — очень символично для начала новой жизни. Сразу после боя курантов мы загадали желания и прыгнули в бассейн! И вот прямо там, под взрыв фейерверков я подарил Тане кольцо и сделал предложение», — вспоминает Траньков. Спортсмены сыграли свадьбу в августе 2015 года, а их дочке Анжелике в феврале исполнился годик.

Жасмин ответила «да» под дождем из цветов

Это путешествие Илан Шор подготовил втайне от певицы. «Только в аэропорту я узнала, что мы летим в Париж», — улыбается Жасмин. Влюбленные отправились на ужин, который происходил в невероятно романтичной атмосфере: на кораблике, плывущем по Сене. Все было украшено цветами, пол устелен лепестками роз, а музыку обеспечивал оркестр скрипачей.









«Мы любовались вечерним Парижем, а Илан как-то особенно внимательно рассматривал мосты, — говорит певица. — А потом предложил выйти с шампанским на палубу. И тут музыканты заиграли его любимую мелодию «Je t’aime», а с моста к нам посыпались розы и тюльпаны — охапками, прямо нам под ноги. Илан опустился на колено и сделал предложение». Супруги воспитывают двух общих детей — 6-летнюю Маргариту и 2-летнего Мирона, у певицы еще есть сын от первого брака — 20-летний Михаил.



Кристина Агилера и Джордан Братман









Во время своего отпуска в Калифорнии музыкальный продюсер Джордан Братман преподнес певице Кристине Агилере настоящий сюрприз. По возвращении в отель она обнаружила комнату, украшенную лепестками роз, и огромное количество коробочек в каждой из которых лежала записочка с признанием. Ну а в самой последней подарочной коробочке лежало кольцо. Затем прогремела свадьба, родился сын Макс Лайрон, но, увы, эта красивая история спустя шесть лет закончилась разводом.

Seal и Хайди Клум

Романтичный певец Seal для того, чтобы произнести заветные слова, отвез свою возлюбленную на вершину канадских гор. Хайди Клум специально доставили на вертолете к хижине, которая была построена по задумке певца. И там, при свечах, среди лепестков роз, Сил надел на палец супермодели кольцо с желтым бриллиантом в 10 карат. Однако эта красивая сказка не спасла брак, спустя семь лет супруги развелись.

Камила Алвес и Мэттью Макконехи









Актер Мэттью Макконехи устроил настоящую сказку для своей жены − фотомодели Камилы Алвес − прямо в Рождество. Ничего не подозревающая девушка получила в подарок огромную коробку. Распаковав целых восемь коробок, в последней Камила обнаружила кольцо. Такое предложение яркая брюнетка, конечно же, оценила и ответила согласием.

Снуки и Джефф Миранда

Фантазии Джеффу Миранде явно не занимать! После двух недель знакомства влюбленный мужчина сделал актрисе Снуки предложение. И не просто так, а с обложки глянцевого журнала, где он появился, опустившись на одно колено с обнаженным торсом, а надпись говорила сама за себя «ТЫ ВЫЙДЕШЬ ЗА МЕНЯ?». Но девушку столь необычный поступок не тронул, и она ответила отказом.

Ludacris и Юдокси Агна

Рэпер Ludacris сделал предложение своей возлюбленной Юдокси Агна весьма оригинальным образом. Как только их частный самолет оторвался от земли, влюбленный рэпер встал на одно колено и попросил подругу посмотреть в окно иллюминатора. На земле прожектором была выведена фраза «ТЫ ВЫЙДЕШЬ ЗА МЕНЯ?» Настоящая романтика!

Кэри Харт и Пинк

Эта девушка всегда отличалась эпатажем и смелостью. И так у нее во всем, даже в личной жизни. Если все девушки ждут, что мужчина упадет перед ними на колено с заветным предложением, то Пинк взяла все в свои руки. Когда ее возлюбленный участвовал в мотогонках, певица, сидя на трибуне, подняла плакат с надписью «ТЫ ЖЕНИШЬСЯ НА МНЕ?», на другой стороне которого было написано «Я СЕРЬЕЗНО». От такого заманчивого предложения Кэри Харт, конечно же, не смог отказаться.









Такой звёздный размах, безусловно, поражает воображение. Но, очевидно, не только люди шоу-бизнеса хотят сделать предложение красиво и по всем правилам. Так же важно знать, какие обычаи стоит соблюдать парам со всего мира, которые уже достигли такого серьёзного этапа в отношениях, как подготовка к свадьбе после желанного предложения руки и сердца. В России прижился один известный свадебный тренд – дарить возлюбленной на помолвку кольцо с бриллиантом. Сегодня эта традиция также прочно укоренилась в Северной Америке и Европе, и продолжает набирать популярность. Откуда же она пришла к нам? Оказывается, из центральной Европы XV века. Австрийский Эрцгерцог Максимилиан Первый, Император Священной Римской Империи, делая предложение своей избраннице Марии Бургундской, вручил ей в качестве подарка кольцо с бриллиантом. На кольце из камней была выложена первая буква ее имени «М». Поскольку и жених, и невеста были своего рода «селебрити» того времени, светские дамы и господа тут же подхватили эту идею и вскоре НЕ дарить кольцо с бриллиантом на помолвку стало считаться моветоном.

Западные уклады жизни позволяют невесте решать самой, выходить замуж или же отклонить предложение. Тем не менее, далеко не везде традиции позволяют девушке так свободно распоряжаться своей жизнью.

Остров Фиджи – оплот патриархального строя и консервативных взглядов на семью. Поэтому жених обязан сперва просить руки невесты у ее отца. Так отцу возлюбленной преподносят подарок – украшение из китового зуба (на Фиджи он является символом богатства и высокого социального статуса). Далее в честь главы семейства готовится пир. Насколько шикарный будет ужин, приготовленный женихом и его семьей, настолько серьезны его намерения по отношению к девушке, к которой он сватается. Такой обряд называется «потепление». Если у главы семьи невесты «потеплело на душе», он дает согласие на союз.

Не только остров Фиджи, но и вся Азия славится консервативными нравами и близостью молодого поколения к семье. Азиаты почитают предков и традиции своего народа. Например, в Китае, когда два человека хотят соединить свои судьбы, в процессе принимают участие все члены семей. Перед официальной помолвкой оба семейства – со стороны жениха и со стороны невесты, встречаются за богатым ужином, на котором дарят друг другу подарки. Это может быть чай, вино, ткани, сервизы, предметы интерьера и многое другое. Обязательное условие – красивое оформление, т.к. эти дары станут приданным новой молодой семьи. Каждая сторона оценивает подношения будущих родственников. Важно чтобы дары были одинаково хороши. Если же даров мало или они дешевые, может сложится впечатление, что кому-то эта свадьба неугодна. В таком случае торжество может и не состояться.

На Никобарских островах, которые относятся к Индийской союзной территории, жизнь до сих пор протекает по первобытным порядкам. В этом затерянном райском местечке сохранилась любопытная и немного пугающая свадебная традиция. Интересно, что в этих местах женщины занимают очень сильные позиции и влияние в обществе. По местной традиции мужчина, который сделал женщине предложение, становится практически ее рабом. Жених обязан исполнять все прихоти возлюбленной, пока она думает, насколько ей интересно его предложение руки и сердца. Причем, девушка имеет полное право годами издеваться над несчастным влюбленным, и даже ответить отказом.

Африка славится тем, что до сих пор некоторые её уголки полны дикими племенами, члены которых до сих пор, не то, что не умеют пользоваться мобильными телефонами, делают жертвоприношения и ведут примитивный образ жизни. Традиции и праздники этих народов заслуживают особого внимания. В Кении, например, чтобы заявить о своих намерениях взять девушку в жены, молодой человек посылает ей четки. Если она хранит их в течение месяца, это значит, что она принимает предложение. Потом наступает черед семьи будущей невесты. Они обязаны отослать четки обратно, нарисовав на них специальный орнамент. Если жених получает четки с орнаментом, семья одобряет выбор девушки и не будет препятствовать созданию новой семьи.