Тейлор Свифт завоевала премию в номинации «Артист года» на American Music Awards
10 октября 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Исполнительница Тейлор Свифт завоевала премию в главной номинации «Артист года» на American Music Awards (АМА). На награду в данной номинации на ежегодной музыкальной премии American Music Awards, организованной в 1973 году, вместе с Свифт претендовали Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эта поп-певица также победила в номинации «Лучший поп/рок-альбом» со своей пластинкой Reputation.
Лучшим поп/рок-исполнителем был признан Пост Мэлоун. Лучшим дебютантом года признали Камилу Кабельо.
46-я ежегодная церемония вручения наград АМА прошла во вторник в театре Microsoft в Лос-Анджелесе.
В прошлом году победителем в номинации «Артист года» на American Music Awards стал Бруно Марс.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес