Тейлор Свифт завоевала премию в номинации «Артист года» на American Music Awards

Исполнительница Тейлор Свифт завоевала премию в главной номинации «Артист года» на American Music Awards (АМА). На награду в данной номинации на ежегодной музыкальной премии American Music Awards, организованной в 1973 году, вместе с Свифт претендовали Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от American Music Awards (@amas)9 Окт 2018 в 4:35 PDT

Эта поп-певица также победила в номинации «Лучший поп/рок-альбом» со своей пластинкой Reputation.

Лучшим поп/рок-исполнителем был признан Пост Мэлоун. Лучшим дебютантом года признали Камилу Кабельо.

46-я ежегодная церемония вручения наград АМА прошла во вторник в театре Microsoft в Лос-Анджелесе.

В прошлом году победителем в номинации «Артист года» на American Music Awards стал Бруно Марс.