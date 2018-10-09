Первый канал не уволит Стриженову, зато нашел замену Екатерине Андреевой

Первый канал, вопреки просьбам зрителей, отказался увольнять Екатерину Стриженову, но зато решил «подвинуть» Екатерину Андрееву. Ее лишили ежедневных эфиров и теперь зрители смогут увидеть телеведущую только по выходным.

Вместо нее передачу «Время» по будням будет вести Кирилл Клейменов. «В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора. Новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться. Предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет», — подтвердил эту информацию руководитель дирекции информационных программ Первого канала.

Екатерина не покинет программу. Она и ее коллега Виталий Елисеев будут по очереди вести субботние выпуски «Времени» и передачи, которые выходят в эфир в других часовых поясах России. Екатерина Андреева уже более 20 лет ведет новостную программу, и за это время о ее отставке не раз писали в различных СМИ.

«Это какой-то заказ, когда тебя хотят дестабилизировать, выбить из колеи. Все начинали звонить: «Ой, Катя, что случилось?» Хочу передать тем, кто этим занимался, что мне абсолютно по барабану. У меня есть работа, я ее делаю. Если завтра не будет, займусь чем-то другим. И никакой трагедии. Не реагирую на подобные вещи — в этом случае я танк с броней», — заявляла Екатерина Андреева.

Напомним, что зрители неоднократно обвиняли телезвезду в лицемерном патриотизме. Ведущая с экранов телевизора призывает выбирать российские курорты и хвалит Крымский полуостров, а сама «катается на яхте под Барселоной и летает на частном джете в Австрии», - цитирует пользователей Сети издание «СПИД-Инфо».