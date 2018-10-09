"Полтора года", врачи подписали приговор больной звезде "Аншлага"

Звезде «Аншгала» юмористке Светлане Рожковой врачи поставили смертельный диагноз. О болезни известной артистки заговорили уже давно. «Полтора года», - прозвучало как приговор.

Она чувствовала себя плохо, отменяла концерты и лежала на обследовании. В сети поползли слуху, что у столь любимой «Галы», монолог с которым юмористка получила всенародную известность, обнаружили рак печени. Однако, оказалось, что у Рожковой вовсе не онкология, а аутоиммунное заболевание, лечения о которого нет. «У меня билиарный цирроз. Это аутоиммунное заболевание. Иммунитет начинает сражаться с органом. То есть мою печень мой иммунитет воспринимает, как врага», — поделилась Светлана.

Самыми первыми о диагнозе Светланы узнала ее семья: муж Юрий и дочери Яна и Варвара. «Когда ей поставили этот диагноз, она пришла домой и сказала: «Полтора года». Все. Конечно, это так… Бодрит я бы сказал», — заявил ее супруг.

Сама юмористка не теряет присутствия духа и надеется на чудо. Она верит, что раз уж ей удалось заболеть довольно редкой болезнью, то может она окажется и в числе тех, кому удалось ее победить. «В такой форме встречается в мире один случай на миллион. Вот мне так повезло. В кавычках. Никто не знает, под воздействием чего это происходит. Вот такой сбой в организме», — призналась Рожкова.

Светлана вспомнила, что сначала совершенно не придала значения своим проблемам со здоровьем. Она стремительно худела и болело сердце, но женщина решила, сто все это стресс и нервное перенапряжение. И только по настоянию близких она отправилась к врачам. Заболевание сильно изменило взгляды Рожковой на многие вещи.

«Только из смерти нет выхода, а все остальные проблемы, которые возникают на твоем жизненном пути, они все решаемы. У меня произошла определенная переоценена ценностей. В моей жизни была работа еще раз работа. А потом я стала больше уделять внимание себе любимой и семье: мужу, детям, родителям. Вообще я стала находить время, чтобы жить, потому до этого момента я только работала», — рассказала звезда «Аншлага» журналистами программы «Светская хроника».

Сейчас артистка живет за городом, много времени проводит с семьей и выкладывает в социальных сетях свои достижения – собственноручно выращенные розы и амариллисы.