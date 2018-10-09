Наталья Кудряшова: "Мне интереснее режиссура"
9 октября 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса кино и театра, режиссер Наталья Кудряшова в 2018 году получила премию Венецианского международного кинофестиваля за роль в работе «Человек, который удивил всех».
Так, она рассказала, насколько была эта награда ожидаемой для нее, как сообщает информационно - аналитический портал mir24.tv.
"Для меня награда была очень неожиданная. Я скорее ожидала, что дадут Жене приз за лучшую мужскую роль", - отметила актриса.
Также Кудряшова подчеркнула, что ей интереснее режиссура, нежели Голливуд.
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