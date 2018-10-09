Актриса кино и театра, режиссер Наталья Кудряшова в 2018 году получила премию Венецианского международного кинофестиваля за роль в работе «Человек, который удивил всех».

Так, она рассказала, насколько была эта награда ожидаемой для нее, как сообщает информационно - аналитический портал mir24.tv.

"Для меня награда была очень неожиданная. Я скорее ожидала, что дадут Жене приз за лучшую мужскую роль", - отметила актриса.

Также Кудряшова подчеркнула, что ей интереснее режиссура, нежели Голливуд.