Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO

Солистка музыкальной группы SEREBRO Ольга Серябкина сообщила об уходе из состава коллектива. В своем аккаунте в социальной сети Instagram певица объяснила причины поступка.

"Я не спала всю ночь. Записала это видео и не смогла выложить. Не знаю вообще как написать эту фразу, но... Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я УХОЖУ ИЗ SEREBRO. Говорить сейчас о том, что я чувствую очень сложно.... ухожу из группы, которая была и остаётся частью меня. Я пишу всё это, хотя впереди у нас еще много концертов – ВМЕСТЕ В ТАКОМ СОСТАВЕ МЫ БУДЕМ ДО 2019 ГОДА. Но мне важно сказать это, когда я всё решила, поговорила с Максом. Он меня понял и сказал "действуй". SEREBRO – такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю", - написала Ольга.

Об уходе Серябкиной написал и Макс Фадеев, продюсер группы: " Ольга все силы отдаст своей сольной карьере. В чем я полностью её поддерживаю и даже хочу вас к этому призвать. SEREBRO – это, наверное, моя самая большая гордость и боль одновременно. Задумывая делать женское трио 12 лет назад, я и сам не знал, на что себя обрекаю. Думал – будет проект, ориентированный на Азию, будем неспешно расти, идти к успеху и... бомба взорвалась. Мы выступили на Евровидении, и в одночасье группа стала самой популярной в стране. Да что в стране – о SEREBRO в тот день узнал весь мир. Скажу вам как есть – сегодня я счастлив. Ещё один мой артист покоряет новую вершину, а я уверен, что Ольга в соло будет неподражаема. Видел, знаю. Она когда-то мне сказала, в крайне сложный период для группы - «Макс, всё будет круто, ещё круче, чем было!». Поверил ведь. И не зря. Я скажу главное – группа не заканчивает свою деятельность. Больше того – сейчас это будет совершенно другой масштаб и уровень, чем был раньше. И я решительно настроен сделать то, что хотел изначально – покорить всю Азию. И не только её. Вы даже и представить не можете, что нас всех ждёт впереди".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SEREBRO (@serebro_official)9 Окт 2018 в 3:01 PDT