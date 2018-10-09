Зачем Сергей Шнуров "почистил" Instagram
9 октября 2018, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров удалил все посты, фотографии и видеозаписи на своей странице в Instagram. На страницу музыканта в соцсети подписано около 3,7 миллионов человек. "Публикаций пока нет", - появляется сообщение на странице Шнура. "Меня трудно найти. Легко потерять. И невозможно забыть", - считает музыкант.
Подписчики с нетерпением ждут, когда возобновится общение эпатажного исполнителя с поклонниками его творчества на площадке Instagram, - сообщает "Свободная пресса".
По какой причине и с какой целью Сергей "почистил" страницу, не смог пояснить директор музыкального коллектива "Ленинград" Денис Вейков, - передает "Мир-24"."Захотел и удалил. Первостепенно то, что мы живы и продолжаем заниматься своим делом", — сказал Вейков.
Напомним, недавно Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой (Еленой Мозговой). Развод пары активно обсуждали в сети. Сначала бывшие супруги по поводу развода молчали. А потом сделали заявление. Матильда нашла в себе силы дать небольшой комментарий, поблагодарив всех за поддержку.
"Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален - живите своей жизнью", - вот такой совет дала бывшая супруга Шнурова.
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