Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров удалил все посты, фотографии и видеозаписи на своей странице в Instagram. На страницу музыканта в соцсети подписано около 3,7 миллионов человек. "Публикаций пока нет", - появляется сообщение на странице Шнура. "Меня трудно найти. Легко потерять. И невозможно забыть", - считает музыкант. Собчак может назначить Шнурова главой комитета по культуре Санкт-Петербурга

Подписчики с нетерпением ждут, когда возобновится общение эпатажного исполнителя с поклонниками его творчества на площадке Instagram, - сообщает "Свободная пресса".

По какой причине и с какой целью Сергей "почистил" страницу, не смог пояснить директор музыкального коллектива "Ленинград" Денис Вейков, - передает "Мир-24"."Захотел и удалил. Первостепенно то, что мы живы и продолжаем заниматься своим делом", — сказал Вейков.

Напомним, недавно Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой (Еленой Мозговой). Развод пары активно обсуждали в сети. Сначала бывшие супруги по поводу развода молчали. А потом сделали заявление. Матильда нашла в себе силы дать небольшой комментарий, поблагодарив всех за поддержку.

"Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален - живите своей жизнью", - вот такой совет дала бывшая супруга Шнурова.