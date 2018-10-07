«Я не согласна с финалом», звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
7 октября 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники самого популярного и самого кровавого сериала «Игра престолов» в ожидании финального сезона не устают спорить о том, чем же закончится сага. Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, призналась, что совершенно не довольна финальной частью эпопеи.
Звезда рассказала британским СМИ, что сильно разочарована и до сих пор не может смириться с концовкой. «Я до сих пор не согласна с тем, как закончится сериал. Очень трагично и несправедливо. Но я рада, что стала часть этой вселенной, которая заняла большую часть моей жизни. Я все еще очень расстроена финалом!», - сказала Тернер в интервью New York City Comic Con.
Напомним, что ранее актеры сериала Кит Хэрингтон и Питер Динклэйдж подтвердили, что поклонников киноленты ждет «жуткий и кровавый» финал. Однако по мнению зрителей, уж кому-кому, а Тернер совершенно нет причин расстраиваться, поскольку по слухам, именно её героиня Санса Старк останется в живых и даже займет Железный трон.
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