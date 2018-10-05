Алёна Свиридова: «В политике меня явно не ждут!..»

Разговоры с этой певицей у нас всегда проходят эмоционально и честно. И каждый раз мы открываем для себя новую Алёну Свиридову. Она постоянно ищет для себя в профессии иные формы, развивает свой кругозор и не боится перемен. На прямой линии с читателями «Аргументов неделi» она откровенно рассказала о личном и публичном…

- Алёна, мне вы очень понравились в фильме «Смерть по завещанию». У вас там очень характерная роль Ирины. Почему не продолжаете актёрскую карьеру? (Сергей, Уфа)

- Это была моя первая роль в кино, которая не связана с музыкой. Рада, что вам понравилась. Как сказали мои друзья - в роли гадины я была убедительна. (Смеётся). Что же касается съёмок в кино – это не от меня зависит. Я всё-таки не в этой актёрской тусовке, тут и настоящим артистам-бедолагам работы маловато. Мне даже стыдно им переходить дорогу. У меня то хоть есть ещё своя основная профессия. Профессия актёра она всё-же очень зависимая - ты ждёшь милости от режиссёра, а ещё актёров тоже как нерезаных собак. Простите, они все хорошие, но с каждым годом их выпускается новая партия. Я уже сижу скромно, но, если мне будет кто-то предлагать, я, безусловно, всегда соглашаюсь на такие вещи. Мне эта сфера деятельности интересна.

- Вы выглядите лет на 20 моложе, чем на самом деле. Это у Вас природное или уже какие-то косметические истории - пластика, ботокс?

- Нет, я пью кровь молодых людей. (Смеётся). Подкарауливаю их в парке, так что не ходите по вечерам. Сколько Вам лет?

- Я молодой, у меня жена.

- Я Вас просто предупреждаю, на всякий случай. Кстати, у меня даже собачка хорошо выглядит.

- То есть ради омоложения под нож пластического хирурга не ляжете?

- Мне близки взгляды по поводу пластики Фаины Раневской. В общем, фасад можно отремонтировать, но канализация то старая. Я абсолютно уже нормально принимаю свой возраст. Не могу сказать, что это было с самого начала. Но в любом случае мы все постареем и когда-нибудь умрём. Пока я себя чувствую физически очень человеком сильным. Не чувствую разницы по физическому здоровью между собой 20-летней и теперь. Так же бегаю, плаваю, вынослива, бодра и весела. Поэтому пока немощь на меня не напала, чувствую себя прекрасно, соответственно, поэтому и выгляжу моложе.

- Я молодая певица и столкнулась с такой проблемой. За мой музыкальный материал на радио у меня вымогают деньги. Это вообще нормально в шоу-бизнесе и что с этим делать? (Наталья, Москва)

- Долгое время - это было очень даже нормально. Несмотря на то, что радиостанции утверждали, что песни в эфир невозможно поставить за деньги – это происходило. Если твой музыкальный материал уж очень хорош, то тогда радиостанции заинтересованы. А если так себе, то тогда это решалось очень просто - заносились «котлеты» денег, и песня крутилась. Сейчас не так всё коррумпировано. Честно говоря, не знаю, что посоветовать молодым певицам. С вас же не на всех радиостанциях денег вымогают? Идите на другие радиостанции. Я общаюсь с музыкальными редакторами и знаю, что они действительно слушают весь присылаемый им музыкальный материал. Желаю вам терпения и удачи!









- Вы сейчас устроили себе своеобразный ребрендинг. Стали выступать с акустической программой. Видели афиши о том, что скоро у вас будет большой сольный акустический концерт в Вегасе вы это сделали в целях подстроиться под сегодняшние экономические реалии? Чтобы затрат было меньше, и организаторы могли вас чаще приглашать на концерты? (Татьяна, Москва)

- На самом деле сделала я это вопреки всему мэйнстриму. Музыка, ведь, сейчас вся электронная. Поняла, что я от неё сильно устала и мне хочется сделать что-то вопреки. Это сейчас практически альтернатива. Что же касается дешевизны процесса, то это совсем не так. Просто хотелось другого звучания, новой атмосферы. В итоге получился даже немного другой жанр. Теперь меня уже сложно «упаковать» в попсу. С этой программой меня с музыкантами в этом году даже пригласили на фестиваль «Усадьба Джаз». Так что мой музыкальный эксперимент проходит успешно. Кстати, у меня 15 ноября в концерном зале Вегас будет сольный концерт в Москве. Приходите.

- С виду вы очень самостоятельная девушка. Вас Мария Арбатова в феминистки никогда не звала? Вы с мужчинами себя как ведёте - в ресторане сами за себя платите? (Ольга, Волгоград)

- Я что-то не очень люблю феминисток. (Смеётся). Мне кажется, что сейчас это надуманная проблема. Когда-то в прошлом веке борьба за права женщин имела смысл и действительно это привело к каким-то плодам. Но сейчас, мне кажется, говорить об этом смешно. Кто хочет чего-то добиться, тот добивается, а кто не хочет, тот винит обстоятельства. А то, что я самостоятельная, то я была с детского сада такой. Везде сама ходила, поступила в музыкальную школу, пошла к зубному и пока сидела в очереди вырвала себе сама зуб. Он шатался и мне надоело ждать.

- Мужчинам можно показывать свою слабость или они её бояться и бегут от таких женщин?

- У меня такое ощущение, чтобы мужчины не декларировали, они всё равно ищут в женщинах маму. (Смеётся). В результате, которая их будет кормить, одевать, о них заботиться, вытирать им сопли, какие бы сильные они ни были. Хотя, многое индивидуально. Если ты слабая женщина, значит, найдутся те мужчины, которые будут оберегать, заботиться. Притягиваем себе подобное.

- Сегодня уходят метры. Недавно не стало Кобзона. И ведь чувствуется пустота… заменить его не кем… А когда не станет Пугачевой – неужели её место Примадонны займёт Бузова? Смущает, что фундаментальных артистов сейчас не появляется. Фанерные куклы сплошь какие-то, которые гонятся за хайпом и лайками… (Тамара Сергеевна, Волгоград)

- Хороший вопрос. Пугачеву заменит кумир сегодняшней молодежи. Бузова? Нет. Чтобы заменить Пугачеву, нужно 30 или 40 лет всё-таки быть востребованной. Посмотрим, что будет с Бузовой через 40 лет. Пугачева очень талантливая. Был случай, я была у неё на радиоэфире, и она мне подарила свой диск. Я как-то долго ехала за город и поняла, что у меня в машине собралось куча подаренных музыкальных дисков. Один вставляю в магнитолу– фигня, второй, третий, четвертый, пятый… Со скептическим настроением добираюсь до её диска и вдруг испытываю просто катарсис. Какой сильный, лёгкий, высокий у неё был голос, и в этом такая свобода!.. И я вместе с ней в машине голосила. Позвонила ей потом и сказала: «Алла Борисовна, просто умираю от того, что как это круто». Она, конечно, очень талантлива, сильна. Кто сейчас может хоть как-то с ней сравниться? Затрудняюсь сказать. Это артисты ещё старой закалки. Такие как она, Кобзон, доктор Рошаль – это не просто культовые персоны, легенды. Они действительно герои нашего времени.

- Нет ощущения, что за Вами нет никого, пустота, молодая поросль, не сможет вас заменить?

- Мир с появлением интернета очень сильно изменился. До этого, наверное, был такой же скачок, когда появилось электричество. На протяжении очень долгого времени мир был одним, а потом стал совершенно другим. Сейчас мы ушли в виртуальную реальность. Получается, мы стоим у линии разлома, потому что вдруг появилась совершенно другая реальность, в которой стали жить люди. Никогда ещё не было такого сильного разрыва между поколениями. Может быть, сейчас это ещё не появилось полноценной замены, но она появится. История свидетельствует, о том, что в нужное время появляются нужные люди. Недавно я разговаривала с режиссёром, который будет снимать мой сольный концерт. Они снимали в Олимпийском кумиров нового поколения и не понимали, что происходит. Почему банальные истины, которые они вещают, люди воспринимают как Священное писание. Складывается впечатление, что эта публика всю банальщину воспринимают как какое-то реальное откровение лишь из-за того, что не читают подобных книг. Но вся эта пена сойдёт…

- С большим интересом слежу за вашим творчеством и собираюсь к Вам на концерт. Вы талантливая, красивая женщина. Но простите за такой личный вопрос. Мы с девушками на работе уже несколько лет обсуждаем тему вашего романа с Андреем Макаревичем. Чем он вас покорил и почему вы всё-таки его бросили? (Ольга Сергеева, Саратов)

- У меня не было романа с Андреем Макаревичем. Это человек, с которым у меня общие - интересы, вкусы. Я его очень уважаю. И в тот момент я уже была влюблена в другого. Поэтому слухи о нашем романе сильно преувеличены и нас связывает лишь дружеская симпатия.

- Вас часто называют одной из самых сексуальных женщин. Вы часто используете женские уловки в корыстных целях? Поделитесь секретом, какие из них работают лучше всего. (Оксана, Тамбов).

- Я не умею уловками пользоваться. Но я восхищаюсь своими подругами, которые это делать умеют. Например, муж в раздраженном состоянии хамит подруге. Я бы уже вцепилась в кадык, а она раз и куда-то его энергию переводит в другую сторону. Перенаправила и… он через 10 минут уже в хорошем настроении. Мне, кстати, этому нужно поучиться.









- Вы никогда не ходили на тренинги, с психологами не работали?

- Самое главное научиться себе не врать. Как правило все наши недовольства базируются на очень простых вещах. Например, на неуверенности в себе. А ещё потому что ты ставишь какие-то завышенные планки, до которых постоянно не дотягиваешься. Я играю на гитаре. Но если поставить планку играть как американский гитарист-виртуозЭл Ди Мео́л я никогда ничего не сыграю. Потому что до него я никогда не допрыгну. А если я себе поставлю планку ритмично - хорошим звуком сыграть свою партию - я это сделаю. И это будет очень хорошо смотреться. Ровно настолько насколько мне нужно. А для того, чтобы быть этим виртуозным гитаристом мне с детства нужно было заниматься и возможно даже быть этим одержимой.

- Комплексовали когда-нибудь по поводу внешности?

- Нет. Я нравилась мальчикам. Поняла, что я могу быть просто милой и этого достаточно. Когда мне говорят, что я красивая, удивляюсь. Опять же красота понятие относительное. То, что привлекательно для одного - может не нравится другому. У нас в группе есть гитарист. Он совсем невысокого роста. Но от девчонок у него отбоя нет. Он круто играет на гитаре, занимается единоборствами. В общем, компенсирует свой невысокий рост другими достоинствами. У меня, кстати, этой осенью выходит книга. Профессионалы говорят, что она мотивационная. Я честно написала о своих личных переживаниях, как преодолевала свои страхи, где брала мотивацию и как научилась быть свободной. Прочитайте. Думаю, что вы там найдёте не мало полезной информации для себя.

- Недавно в средствах массовой информации появилось шумиха о том, что Лайма Вайкуле не будет посещать Крым, пока не снимут санкции, затем последовало осуждение со стороны ее коллег, общественности. Как Вы считаете, стоит ли осуждать артиста за его точку зрения и лично вы планируете в ближайшее время посетить Крым с гастролями? (Григорий, Крым)

- Давайте начнём с того, что Лайма Вайкуле вовсе сказала не так. Она не говорила о том, что не поедет в Крым, пока там не снимут санкции. Лайма имела в виду, что она просто житель Евросоюза и она просто не может это сделать. Средства массовой информации исказили информацию. К тому же каждый артист имеет право на убеждения, и никто не вправе их осуждать. Вопрос, высказывать эти убеждения или не высказывать, тоже личное дело каждого артиста. Что же касается моего присутствия в Крыму, то я всё лето провела в Керчи и собираюсь на следующей неделе туда поехать на недельку.

- Какие у Вас сложились впечатления от Керчи?

- Город стал меняться. Дорога, Крымский мост - это первая мощная ступень, стартовая площадка для развития всего Крыма. Уверена, что всё-таки Крым возродится и будет именно такой, какой он и должен быть. Единственное, что меня печалит, поскольку Крым всё время переходил из рук в руки, у нас там не осталось никаких традиций – ни в культуре, ни в строительстве, ни в кухне. Так сложилось исторически. В Крыму всё время жили временщики. Мне хочется, чтобы это всё как-то утряслось. Мы ни по качеству жизни, ни по красоте архитектуры, ни по количеству отдыхающих, которые будут туда приезжать, ничуть не уступаем средиземноморью.

- Во властных кругах нередко можно встретить ваших коллег. В частности, в Керчи возглавляла культуру Валентина Легкоступова. Меня она и уволила, но не будем это обсуждать. Могли бы вы возглавить какой-нибудь отдел культуры во власти?

- В политике меня явно не ждут!.. Я не совсем для этого приспособлена. У меня очень свободное мышление. Я рублю с плеча, а это не совсем то качество, которое нужно для достижения цели во власти. Для работы в этой сфере нужно иметь другие особенности. Мне кажется, что всё это кончилось бы очень быстро и плохо - я бы послала всех. А потом бы послали меня. Поэтому я буду лучше заниматься тем, к чему больше приспособлена изначально от рождения.

- На ваш взгляд новая волна санкций не добьёт экономику России? Я мать одиночка и не понимаю - как вообще жить дальше. На работе вновь волна сокращений… (Светлана, Подольск)

- Важно не бояться резких поворотов в своей жизни!.. Если вас не устраивает работа, не платят - ищите другую работу. Я работаю со 2-го курса института, с 19 лет. Я тоже брала подработку. Вплоть до того, что я работала уборщицей в собственном подъезде во времена студенчества. А ещё работала - на заводе, официанткой, в школе, в институте, работала в театре. И только потом я стала артисткой. И даже в своей деятельности я периодически пробовала все возможные варианты. Писательница, актриса, телеведущая… У меня тоже дети. И были периоды, когда меня особо мощно некому было подстраховать. Я вам советую просто всё пробовать. Вы обязательно что-то найдёте. Не бойтесь резких поворотов в судьбе, потому что жизнь нам никогда не даст никакой гарантии, что всё будет хорошо!.. Это не зависит от санкций!.. Просто, жизнь такая вещь, которая не дает гарантий. Так что не бойтесь жить и учиться новому!..