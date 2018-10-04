СМИ: Павел Воля попал в больницу после концерта в Иркутске
4 октября 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
Шоумен, супруг знаменитой гимнастки Ляйсан Утяшевой был госпитализирован с подозрением на аппендицит сразу после концерта в Иркутске. Юморист почувствовал себя плохо после завершения выступления.
В результате его срочно отвезли в больницу с подозрением на острый приступ аппендицита, сообщает РЕН-ТВ. Информацию пока Павел Воля не подтвердил. Недавняя запись в соцсети - выражение благодарности Иркутску: "Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске". Поклонники в последних комментариях желают артисту выздоровления и благодарят за "шикарное выступление".
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