СМИ: Павел Воля попал в больницу после концерта в Иркутске

Шоумен, супруг знаменитой гимнастки Ляйсан Утяшевой был госпитализирован с подозрением на аппендицит сразу после концерта в Иркутске. Юморист почувствовал себя плохо после завершения выступления. Актер Николай Караченцов попал в больницу

В результате его срочно отвезли в больницу с подозрением на острый приступ аппендицита, сообщает РЕН-ТВ. Информацию пока Павел Воля не подтвердил. Недавняя запись в соцсети - выражение благодарности Иркутску: "Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске". Поклонники в последних комментариях желают артисту выздоровления и благодарят за "шикарное выступление".