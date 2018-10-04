Ольга Орлова не пришла на концерт памяти Жанны Фриске

Лучшая подруга певицы Ольга Орлова не пришла на концерт, посвященный памяти Жанны Фриске. Речь идет о третьем по счету благотворительном концерте под названием «Жанна Фриске - я рядом!».

Мероприятие посвящено памяти певицы, в 2015-м ушедшей из жизни после борьбы с раком. На него, в числе прочих, были приглашены и подруги Жанны Ольга Орлова и Анна Семенович.

По разным причинам экс-участницы группы «Блестящие» на концерте присутствовать не смогли. Данный факт немало удивил поклонников артисток, пишет Телепрограмма со ссылкой на «СтарХит».

«Ольга Орлова отказалась. Анна Семенович была вроде не против, но не смогла приехать, так как находилась почти на другом конце мира - в Подмосковье», - рассказал один из организаторов.