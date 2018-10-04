Певица Алена Свиридова озадачила своих многочисленных поклонников, опубликовав фотографию со своим возлюбленным Давидом Варданяном с подписью: "И жили они долго и счастливо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova)3 Окт 2018 в 1:56 PDT

Эти слова обычно завершают добрые сказки. Поклонники артистки решили, что их любимая исполнительница тайно вышла замуж за Давида. Свиридова и Варданян познакомились около восьми лет назад и с тех пор не расстаются. Пару не смущает 14-летняя разница в возрасте. По признанию певицы, когда они познакомились с Давидом, она была без макияжа и в спортивном костюме.

А недавно Алена Свиридова дала потрясающее интервью "Аргументам недели". Оно будет опубликовано в ближайшее время.