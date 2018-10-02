Звезда «Брата-2» из-за предательства мужа пыталась покончить с собой
2 октября 2018, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда «Брата-2» Дарья Юргенс пыталась покончить с собой, узнав об изменах своего супруга Евгения Дятлова. Об этом актриса рассказала в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия».
Первым супругом Юргенс был известный актер Евгений Дятлов, с которым они поженились еще во время учебы в театральном институте. Немного времени спустя у пары родился сын.
В этот же период Дарья узнала о предательстве мужа. Оказалось, Дятлов не был верен своей супруге. И об этом он сам сообщил ей на вокзале, после чего сел в поезд и уехал.
Артистка признается, что, оставшись одна, думала о самоубийстве, но не решилась на этот шаг из-за ребенка. Юргенс нашла в себе силы дать браку второй шанс, однако вскоре их союз все равно распался.
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