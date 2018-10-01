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Ляйсан Утяшева не носит обручальное кольцо. А куда смотрит Павел Воля?

1 октября 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ляйсан Утяшева не носит обручальное кольцо. А куда смотрит Павел Воля?
фото: соцсети

Знаменитая чемпионка по художественной гимнастике, ныне телеведущая Ляйсан Утяшева замечена без обручального колечка. Несколько лет назад Ляйсан вышла замуж за шоумена Павла Волю. Пара растит двоих детей.

Ляйсан Утяшева рассказала, как ей удается держать фигуру в тонусе

Ляйсан Утяшева рассказала, как ей удается держать фигуру в тонусе

Утяшева ведет на телевидении танцевальное шоу. На одной из программ ведущая заметила, что одна из участниц не надела обручальное колечко и сказала, что это "нужно обозначать", - сообщает teleprogramma.pro. После того, как танцоры ушли со сцены, Лясан призналась, что сама забыла про свое кольцо.

Поклонники супруги Павла Воли отметили, что Ляйсан постоянно появляется без обручального кольца. "куда смотрит Павел Воля?", "Про колечко прикол тонкий был", - поддели они Ляйсан.

 
 
 
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Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)29 Сен 2018 в 10:23 PDT

Зато поклонники хвалят стройные ноги Ляйсан, продемонстрировавших их на той же программе.

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