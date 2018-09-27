Поклонники удивлены: Волочкова каждый день публикует фотографии бывшего мужа

Поклонники балерины Анастасии Волочковой гадают, что происходит в жизни артистки. В последнее время танцовщица практически каждый день публикует фотографии своего бывшего супруга Игоря Вдовина.

На днях дочь Волочковой Ариадна отмечала свой тринадцатый день рождения. Праздник посетил ее отец, о котором Анастасия уже долгое время не упоминала. Фанаты балерины были удивлены, поскольку на снимках женщина и ее экс-супруг выглядят счастливыми и довольными.

После праздника Анастасия Волочкова не перестала публиковать фотографии с бывшим мужем. В частности, она продемонстрировала подписчикам кадр со свадьбы.

Некоторые фолловеры выражают надежду на то, что артистка и бизнесмен смогут помириться и, вероятно, даже воссоединиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)24 Сен 2018 в 9:30 PDT