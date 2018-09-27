Мускулатура 49-летней Дженнифер Лопес поразила поклонников
27 сентября 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
Мускулатура 49-летней певицы и актрисы Дженнифер Лопес поразила поклонников во всем мире. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок, на котором продемонстрировала бицепсы.
На фото Лопес запечатлена в обтягивающем красном платье с открытыми плечами. Дженнифер специально напрягла руки, чтобы показать развитую мускулатуру. Женщина призналась, что чувствует себя настоящим супергероем.
По словам певицы, в последнее время она очень много работала в спортивном зале. Это было необходимо артистке для того, чтобы суметь отработать 15 концертов за 27 дней. Лопес отметила, что этот этап успешно завершился, а сама она никогда не была в лучшей форме, чем сейчас.
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