Мускулатура 49-летней Дженнифер Лопес поразила поклонников

Мускулатура 49-летней певицы и актрисы Дженнифер Лопес поразила поклонников во всем мире. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок, на котором продемонстрировала бицепсы.

На фото Лопес запечатлена в обтягивающем красном платье с открытыми плечами. Дженнифер специально напрягла руки, чтобы показать развитую мускулатуру. Женщина призналась, что чувствует себя настоящим супергероем.

По словам певицы, в последнее время она очень много работала в спортивном зале. Это было необходимо артистке для того, чтобы суметь отработать 15 концертов за 27 дней. Лопес отметила, что этот этап успешно завершился, а сама она никогда не была в лучшей форме, чем сейчас.