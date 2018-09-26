Ляйсан Утяшева рассказала, как ей удается держать фигуру в тонусе

Бывшая звезда художественной гимнастики, а ныне звезда телевидения Ляйсан Утяшева вернулась из отпуска заметно постройневшей, в отличие от большинства отпускников, и рассказала, как ей это удается.

Оставив блистательную спортивную карьеру в художественной гимнастике из-за травмы, Ляйсан Утяшева создала не менее блистательную карьеру в «мирной жизни». Она стала супругой известного шоумена Павла Воли и звездой телевидения.

«Ну все, официально осень. Все вернулись из отпусков и приступили к работе, набрав лишние килограммы. У меня самой такие срывы были… Все мы люди. Но как тяжело приводить себя в форму! Проще уже втянуться в систему и поменять пищевые привычки, наладить физическую активность раз и навсегда, чем скакать в весе, настроении и менять гардероб», - написала Ляйсан в своем инстаграме и поделилась подробностями своей системы, помогающей ей оставаться в потрясающей форме даже после отпуска.

«Есть три главных составляющих, которые позволят держать себя в форме. Это, во-первых, правильное питание, точней отказ от некоторых продуктов (мучное, сахар, газировка, колбаса, соусы, пицца, картошка фри и шоколадки). Во-вторых, регулярные физические нагрузки. Изнуряющие тренировки могут только навредить неподготовленному телу, но пятнадцать минут нагрузок в день ему просто необходимы. И третье – мотивация. Привести себя в идеальную вашу форму можно собственными силами раз и навсегда!», - цитирует Ляйсан Утяшеву «Телепрограмма».