"Била лицом о стол", любовница обвинила жену Краско в рукоприкладстве

Любовница и жена 87-летнего актера Ивана Краско подрались, причем 26-летняя новая пассия престарелого актера обвиняет его молодую жену в том, что она ее жестоко изувечила.

Любовница-массажистка престарелого актера пришла в студию программы "На самом деле" с синяками и ссадинами на лице. Она утверждала, что жена актера расправилась с ней. Девушка сообщила, что она пришла в квартиру Краско, чтобы поговорить с Натальей и попросить оставить их с Иваном Ивановичем в покое, собрать вещи и уехать.

«После этих слов у Наташи взгляд стал как у зверя. Пена изо рта, слюни в разные стороны. Вцепилась мне в волосы. Она выдрала мне их с корнем и начала бить меня лицом об стол. У нее еще был перстень на пальце, поэтому у меня много ран и царапин", – рассказала Юлия. Любовница уверена, что Краско надо спасать от жены, потому что та шантажирует пожилого актера, обещая покончить с собой.

Но молодая пока еще жена ответила, что Юля врет, а на самом деле все было совсем иначе. «Юлия приходит ко мне домой и ставит ультиматум, что через 10 минут я должна собрать свои вещи, а она должна положить свои вещи в мой шкаф", – поведала свою версию Наталья Шевель. Также она не стала скрывать, что между ними случилась потасовка, которая закончилась всего лишь пощечиной и не более того.

Так откуда же синяки и ссадины на лице у девушки? Медики отметили, что любовница пожилой звезды советского кино получила травмы от удара тупым предметом. Журналисты отыскали бывшего бой-френда Кичемасовой – Романа и как оказалось это именно он «проучил» массажистку. Юле ничего не оставалось, как признаться, что бывший ухажер ее преследует: «Мы с Ромой снимали домашнее видео. У Ромы остался этот компромат, и он шантажировал меня из-за ревности».

Жена Краско посмеялась над изобретательной соперницей, которая даже оплеухи от бывшего захотела использовать как оружие в борьбе за сердце престарелого артиста. «Успокойся. Мы подали на развод. Мы с Иваном Ивановичем остались друзьями», - заверила Наталья свою соперницу с богатым воображением.