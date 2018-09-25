"Этому нет оправдания, его нельзя назвать папой", гражданская жена об Аршавине

33-летняя Юлия Барановская одна воспитывает троих детей, которые были рождены в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Женщина довольно болезненно реагирует на любые попытки обсуждать скандальный развод, тем более, что бросил ее спортсмен именно тогда, когда она была беременна третьим ребенком.

Барановская не раз сокрушалась, что дети видят отца только по телевизору и что, несмотря на все личные обиды, она готова пойти навстречу бывшему возлюбленному, лишь бы трое наследников имели возможность видеться с отцом. Однако, сам Аршавин, похоже, решил оборвать вся связи с бывшей семьей и не стремится даже изредка выполнять роль папочки. На сей раз дискуссия по поводу отношения с «бывшими» развернулась в Instagram аккаунте звезды.

Некоторые подписчики решили, что Юлия до сих пор надеется на возвращение Аршавина. «Почему вы до сих пор ждёте, когда папа детей к вам опять вернётся?», – поинтересовались подписчики. Барановская не сдержалась и резко ответила фолловерам: «Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений, отец - это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении».

Кроме того, она объяснила, что ничего не ждет, но встретить любовь невозможно по расписанию. «И еще один момент, на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается», - написала Юлия Барановская.