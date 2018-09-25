Дженнифер Лопес упала на сцене, но сохранила самообладание
25 сентября 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Дженнифер Лопес, выступая на днях в Лас-Вегасе, не смогла сохранить равновесие на каблуках и упала на сцене. Звезда встала и сделала вид, что ничего не произошло. Поклонники оценили ее профессионализм.
Дженнифер Лопес в свои 49 лет заслуженно гордится идеальной фигурой и пышными формами. На концертах она любит блеснуть в облегающих костюмах. Так, на концерте в Лас-Вегасе на ней был облегающий наряд с длинными рукавами.
Певица шла по краю сцены, наклоняясь к залу, чтобы прикоснуться к рукам своих поклонников в первых рядах. И в какой-то момент Лопес не удержалась на каблуках и шлепнулась на сцену.
Джей Ло тут же встала и, не акцентируя внимание на неловком моменте, продолжила выступление как ни в чем не бывало. Поклонники восхитились ее самообладанием, пишет «Телепрограмма».
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