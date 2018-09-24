Сын Орбакайте не знает об отъезде мамы в США: не мучайте меня этими вопросами
24 сентября 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита не смог подтвердить информацию о переезде его мамы - певицы в Америку. "Я не знаю. Не мучайте меня этими вопросами", — сказал Никита Пресняков.
В пресс-службе народной артистки опровергли распространенную СМИ информацию о том, что Кристина Орбакайте планирует переезд из России в США, - передает РИА Новости.
Известно, что Кристина Орбакайте познакомилась со своим мужем Михаилом Земцовым в Америке, в США родилась их дочь. У артистки есть недвижимость в Майами.
Похоже, сообщения о переезде Орбакайте в США на ПМЖ - слухи. У артистки много работы в России. Она не только гастролирует с концертами по российским городам, но и получила серьезную роль в московском театре, подменив Чулпан Хаматову.
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