"Пригрел на груди", Петросян жестко троллит Степаненко

Самый известный юморист в России использует собственные приемы, чтобы высмеять супругу, с которой находится в состоянии бракоразводной войны.

И если адвокат Петросяна периодически рассказывает СМИ истории о непомерной жадности Елены Степаненко, или найденных под кроватью куклах вуду, то сатирик бьет традиционным оружием – юмором. На своей странице в Instagram 72-летний артист показал поклонникам снимок из личного архива. На черно-белой фотографии запечатлен улыбающийся Петросян, вокруг шеи юмориста обвилась змея. «Пригрел на груди», — подписал он снимок.

Пользователи Сети увидели тонкий намек на его супругу Елену Степаненко разошлись не на шутку. «Какое своевременное фото! А главное — актуальное!», «Вот это я понимаю - тонкий намек. Противоядие — это ваш юмор», «Удав по имени „Лена“», «Я дико извиняюсь, но Елена Григорьевна нисколько не изменилась», «Всех гадов, когда-то пригретых на груди, подальше с глаз долой! И жить интересной и счастливой жизнью!», — написали одни пользователи в комментариях.