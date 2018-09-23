Дочь Макса Покровского учится в Америке. Девочка хочет домой, но родители против

Дочь лидера группы «Ногу свело» уже больше двух лет учится в одном из престижных заведений Нью-Йорка, но девушка свое обучение воспринимает, скорее, как ссылку, нежели как перспективу на будущее.

И хотя Макс Покровские и его жена пытаются убедить юную Таисию, что образование поможет ей добиться успеха, но девушка несчастна и очень скучает по родным. Девушка по-настоящему не может адаптироваться, она перешла в старшую школу и никак не справляется с нагрузкой. «Переход в старшую школу дался очень тяжело. Там никому нет до тебя дела. Как говорила Тася, ее посещаемость и оценки стали ниже плинтуса!», - пожаловалась «СтарХиту» подруга Таисии Мария.

Макс Покровский всегда говорил, что его дочь очень самостоятельный ребенок, она сама делает домашние занятия и за помощью к родителям не обращается. Похоже, что сейчас все изменилось. «Тасе задают очень много упражнений на дом. Как-то она попросила помощи у родителей, задала им буквально один вопрос, но мама ответила просто: «Мне некогда!». Конечно, Тасечке обидно, тем более она одна в чужом городе. Подруга старается разгребать навалившиеся проблемы самостоятельно», - сокрушается Мария.

Девочка очень сильно устает, недосыпает и сильно ощущает одиночество. «Если честно, Тася очень скучает по родителям! Как-никак она их видит очень мало. Правда, когда заветная встреча происходит, не хочет с ними общаться, потому что жутко устала», - призналась подруга дочери солиста группы «Ногу свело».