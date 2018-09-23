Звездные детки. Рената Литвинова снимет в кино свою дочь

Звездные дети зачастую идут по стопам своих именитых родителей. И именно родственники помогают юным дарованиям сделать первые шаги на сцене и в кино. В это смысле не стала исключением и Рената Литвинова, она решила вплотную заняться карьерой своей дочери Ульяны и предложила ей роль в своем новом фильме.

«Рабочее название картины – «Северный ветер». В прошлом году Рената дебютировала в качестве театрального режиссера в МХТ им. Чехова с одноименной пьесой. Спектакль собирал аншлаги! Увидев успех, захотела показать эту историю на больших экранах. Сценарий совершенствуется, она бесконечно вносит правки: любит, когда все идеально», — рассказали изданию «СтарХит» сотрудники «Мосфильма», где проходит подготовка к сьемкам картины.

17-летняя Ульяна очень похожа на маму и тоже мечтает стать кинозвездой. Она учиться в Англии на актерском факультете, и большая роль в фильме у мамы станет для нее дебютной. Помимо дочери Ульяны в съемках ленты примут участие многие друзья Ренаты Литвиновой, способные понять глубокомысленность ее очередной задумки.