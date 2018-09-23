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Гражданская жена экс-солиста «Иванушек» потребовала признать его сумасшедшим

23 сентября 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Гражданская жена экс-солиста «Иванушек» потребовала признать его сумасшедшим
Фото: из соцсети

Гражданская жена экс-солиста группы «Иванушки International» просит признать Олега Яковлева невменяемым. Борьба за наследство умершего певца набирает обороты, и в ход идут самые грязные методы.

Музыкант ушел из жизни год назад, по официальной версии, он скончался от пневмонии. К тому моменту Олег уже несколько лет выступал сольно, но все равно являлся частью легендарного коллектива. Незадолго до смерти Яковлев составил завещание, в котором все свое состояние – несколько квартир, машину, счета в банке – всего около 200 миллионов рублей, он оставляет своей племяннице Татьяне и университетскому другу Роману.

Гражданская жена музыканта – Александра Куцевол оспаривает завещание в суде, и требует признать Олега Яковлева сумасшедшим. Она так же представила документ из ЗАГСа сербского города Чачак, который подтверждает, что пять лет назад они с Олегом тайно поженились.

Племянница Яковлева Татьяна в интервью «КП» заявила, что не верит в подлинность свидетельства о браке, а странное поведение Куцевол, которая в течение 5 лет скрывала замужество и не говорила об этом на судебном процессе, который тянется уже почти год, ее смущает. Сама же Александра от комментариев отказывается.

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