Стас Михайлов отменил свои концерты в Дагестане и Чечне‍

Концерты популярного российского эстрадного исполнителя Стаса Михайлова, которые были запланированы в Махачкале и Грозном, к огромному сожалению поклонников известного певца не состоятся.

Об этом сообщил директор певца Табриз Шахиди в своем микроблоге социальной сети Instagram. По его словам, отмена концертных выступлений произошла по вине организаторов мероприятий.

Однако, он поспешил заметить, что выступления переносятся на более поздние даты. Правда, пока точные сроки проведения концертных мероприятий директор Михайлова не назвал.

«Мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне», - успокоил поклонников звезды Шахиди, извинившись перед теми из них, кто уже приобрел билеты.