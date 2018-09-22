Жизнь «отечественной Мерри Поппинс» – Натальи Андрейченко сложилась не так радужно, как у героини известной книги. Развод с мужем актером и режиссером Максимилианом Шеллом, а затем и скандал с кражей денег.

Три года назад с банковского счета матери деньги украл родной сын звезды Дмитрий Дунаевский. Наталья Эдуардовна настолько болезненно переживала неприятную ситуацию, что не желала ничего комментировать в прессе. Но сейчас, когда конфликт исчерпан и доверие к сыну удалось вернуть, Андрейченко сообщила, что сумела простить сына. «Сейчас мы вернулись с Митей к прежним отношениям. Все изумительно. Я только что приехала из Австрии, где мы встречались с сыном. Уже запланировали вместе Новый год в поместье, которое осталось после Максимилиана», — рассказала актриса в интервью «Комсомольской правде».

По словам Андрейченко, простить сына было непросто, потому что хуже всего не потеря денег, а осознание того, что это сделал ее собственный сын. Звезда даже написала заявление в полицию. 35-летний сын Натальи Андрейченко от Максима Дунаевского украденные деньги вложил в развитие ресторанного бизнеса. Возможно найти в себе силы для милосердия ей помогло увлечение духовными практиками в Мексике. Однако это же и стало поводом для семейного разлада актрисы и ее мужа Максимилиана Шелла.

«Ревновал. Все наши семейные проблемы именно оттуда и начались. Но мои учителя никогда не были моими мужчинами. Тут вопрос в другом. С доном Мигелем Руисом у нас была духовная связь. Именно такую связь, когда душа идет навстречу другому мужчине, да еще такому умнейшему человеку и мыслителю, мужья не прощают», — призналась Наталья Андрейченко. Путешествие с доном Мигелем по пустыне в Нью-Мексико Максимилиан простить жене смог не смог, и пара развелась.

Сейчас актриса свободна, но не унывает и сообщила, что обязательно еще раз выйдет замуж.