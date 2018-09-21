Фанаты назвали новую прическу Кристины Орбакайте неудачной
21 сентября 2018, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Кристина Орбакайте решила поэкспериментировать с прической и предстала перед поклонниками с новой стрижкой. Подписчики артистки сочли изменения не слишком удачными.
Фанатам Кристины Орбакайте показалось, что короткие волосы "состарили" знаменитость и сделали ее внешность чрезмерно официальной. Особенно критически настроенные фолловеры заявили, что данная стрижка прибавила 47-летней артистке минимум десять лет, передает "7 Дней".
Впоследствии оказалось, что Орбакайте перевоплотилась исключительно ради фотосессии и использовала для этого парик. Очевидно, певица считает, что длинные волосы на самом деле идут ей больше.
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