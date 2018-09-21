Виктория Бекхэм рассказала, как они с мужем воспитывают детей

Певица, дизайнер, жена футболиста Дэвида Бекхэма и многодетная мама Виктория Бекхэм в одном из последних интервью рассказала, как они с мужем умудряются воспитывать четверых детей.

Несколько месяцев назад супруги Дэвид и Виктория Бекхэм отметили девятнадцатую годовщину свадьбы (они женаты с 1999 года). Чета Бекхэм считается одной из самых стильных и гармоничных звездных пар, хотя общественность периодически будоражат очередные слухи об их разводе.

В недавнем интервью Виктория призналась, что они с Дэвидом являются довольно строгими родителями для своих четверых детей. Сама Виктория много работает, но при этом успевает уделять время и внимание своей семье, потому что считает, что самое главное в любом деле – это баланс.

«Мы с Дэвидом довольно строго ведем себя с детьми, однако всегда помним о соблюдении баланса. Время от времени мы позволяем им веселиться и всячески проявлять себя. Не позволяйте себе чувствовать себя плохо! Не испытывайте чувство вины! Мы все пытаемся быть лучшими, чем мы есть на самом деле. Мы хотим быть прекрасными женами, идеальными мамами, профессионалами своего дела и при этом всем – быть добрыми к себе и к другим людям», - приводит слова Виктории Бекхэм «Телепрограмма».