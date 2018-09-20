Фото Леры Кудрявцевой в детской кроватке дочки озадачило поклонников теледивы
20 сентября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Фото Леры Кудрявцевой в детской кроватке озадачило поклонников телеведущей. Совсем недавно у популярной 46-летней телеведущей и 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова родилась дочь. Первые дни родители никому не доверяли свою малютку Машеньку, хотя мама Леры была готова нянчить маленькую внучку.
Кудрявцева заранее искала няню для дочки, возможно, зная, что вскоре после родов ей предстоит уехать из Москвы в Сочи вести "Новую волну".
Телезвезда мгновенно пришла в форму после родов. Уже через три недели Лера удивила своих поклонников тонкой талией, отсутствием следов беременного животика.
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И вот Кудрявцева сфотографировалась спящей в детской кроватке и задала вопросы своим подписчикам в Инстаграм: "Как это быть маленькой девочкой? Вы помните ? С какого возраста ?". Может быть она хотела показать, какая она миниатюрная, даже в кроватку для малышей помещается.
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Поклонники же серьезно восприняли вопросы Кудрявцевой и начали делиться: "Я помню где то в месяцев пять. Меня положили на живот на кровати и поставили игрушку цыпленка. Он на одеяле падал все время и вызывал у меня смех. А папа фотографировал. Так и запомнила вспышки света и смешного цыпленка. Я его ещё взять хотела, но ползать ещё не могла", "Мои детские воспоминания начинаются лет с 3-4-х. Мы с мамой на лето ездили в Зеленогорск в пионерский лагерь. Здорово было отдыхать на море, много развлечений, друзей и новых впечатлений". (Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранены).
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