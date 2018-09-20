Фото Леры Кудрявцевой в детской кроватке дочки озадачило поклонников теледивы

Фото Леры Кудрявцевой в детской кроватке озадачило поклонников телеведущей. Совсем недавно у популярной 46-летней телеведущей и 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова родилась дочь. Первые дни родители никому не доверяли свою малютку Машеньку, хотя мама Леры была готова нянчить маленькую внучку. Фигура 47-летней Леры Кудрявцевой после родов восхитила поклонников

Кудрявцева заранее искала няню для дочки, возможно, зная, что вскоре после родов ей предстоит уехать из Москвы в Сочи вести "Новую волну".

Телезвезда мгновенно пришла в форму после родов. Уже через три недели Лера удивила своих поклонников тонкой талией, отсутствием следов беременного животика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)13 Сен 2018 в 1:38 PDT

И вот Кудрявцева сфотографировалась спящей в детской кроватке и задала вопросы своим подписчикам в Инстаграм: "Как это быть маленькой девочкой? Вы помните ? С какого возраста ?". Может быть она хотела показать, какая она миниатюрная, даже в кроватку для малышей помещается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)18 Сен 2018 в 1:23 PDT

Поклонники же серьезно восприняли вопросы Кудрявцевой и начали делиться: "Я помню где то в месяцев пять. Меня положили на живот на кровати и поставили игрушку цыпленка. Он на одеяле падал все время и вызывал у меня смех. А папа фотографировал. Так и запомнила вспышки света и смешного цыпленка. Я его ещё взять хотела, но ползать ещё не могла", "Мои детские воспоминания начинаются лет с 3-4-х. Мы с мамой на лето ездили в Зеленогорск в пионерский лагерь. Здорово было отдыхать на море, много развлечений, друзей и новых впечатлений". (Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранены).