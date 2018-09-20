Кто из звезд ждет пополнение в семье?
20 сентября 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Как выяснилось, пополнение ожидают в семействах известных политиков, актрис и телеведущих. Среди них: Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Мария Порошина, Нюша и Татьяна Терёшина.
Так, телеведущая Ксения Собчак официально подтвердила свою беременность. Они с Максимом Виторганом дважды станут родителями. Ксения как и раньше продолжает активно работать. Сейчас она снимается в проекте «Собчак слезам не верит».
Экс-ведущая проекта «Орёл и решка» Регина Тодоренко скрывала беременность до последнего. Она и сейчас официально не комментирует свое положение. Отец ребёнка — Влад Топалов. Несколько месяцев назад он сделал своей возлюбленной предложение.
44-летняя актриса Мария Порошина готовится стать мамой в пятый раз. В окружении Порошиной говорят, что отцом ребёнка стал давний коллега Ярослав Бойко.
Певица Нюша в скором времени подарит ребёнка супругу Игорю Сивову. В настоящее время она находится в Испании, и поклонники не исключают, что малыш появится на свет именно там.
39-летняя певица Татьяна Терёшина также готовится стать матерью. Она вышла замуж за бизнесмена, который на 16 лет моложе её. Он же отец её будущего ребёнка, сообщает NEWS.ru.
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