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Кто из звезд ждет пополнение в семье?

20 сентября 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Кто из звезд ждет пополнение в семье?
pixabay.com

Как выяснилось, пополнение ожидают в семействах известных политиков, актрис и телеведущих. Среди них: Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Мария Порошина, Нюша и Татьяна Терёшина.

Так, телеведущая Ксения Собчак официально подтвердила свою беременность. Они с Максимом Виторганом дважды станут родителями. Ксения как и раньше продолжает активно работать. Сейчас она снимается в проекте «Собчак слезам не верит».

Экс-ведущая проекта «Орёл и решка» Регина Тодоренко скрывала беременность до последнего. Она и сейчас официально не комментирует свое положение. Отец ребёнка — Влад Топалов. Несколько месяцев назад он сделал своей возлюбленной предложение.

44-летняя актриса Мария Порошина готовится стать мамой в пятый раз. В окружении Порошиной говорят, что отцом ребёнка стал давний коллега Ярослав Бойко.

Певица Нюша в скором времени подарит ребёнка супругу Игорю Сивову. В настоящее время она находится в Испании, и поклонники не исключают, что малыш появится на свет именно там.

39-летняя певица Татьяна Терёшина также готовится стать матерью. Она вышла замуж за бизнесмена, который на 16 лет моложе её. Он же отец её будущего ребёнка, сообщает NEWS.ru.

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